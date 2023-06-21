حازم إمام نسعي لتجهيز ودية فوية لمنتخب مصر إستعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن الطبيعي لمنتخب مصر تخطي منتخب غينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا وحسم التأهل للبطولة، والمنتخب يسير بخطى ثابتة مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وأضاف، أن هناك توقف دولي خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين، وفي انتظار نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم وموعدها، لكن تقام مباراة اثيوبيا في سبتمبر المقبل ضمن تصفيات الجولة الأخيرة لتصفيات أمم افريقيا وفي محاولات لتنظيم ودية قوية استعداداً لبطولة أمم افريقيا التي تقام في يناير المقبل بكوت ديفوار، مؤكداً أن فيتوريا طريقة لعبه مختلفة والجمهور بدأ يتحدث جيداً عن المنتخب.

وقال: "ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بذلوا مجهود مع المنتخب وميكالي جعل للمنتخب شكل جيد ورغم عمله في أقل من سنة إلا أن ملامح المنتخب الأولمبي ظهرت بشكل جيد، وخلال مباراة غانا الودية في القاهرة تم إضاعة أكثر من فرصة".

أكمل: "أنا متفاءل بهذا المنتخب بتحقيق مركز متقدم في بطولة الأمم والصعود لأولمبياد باريس، لأن ميكالي عمل مع اللاعبين المتاحة وطور من مستواهم ومنهم لاعبين يشاركون مع أنديتهم بالدوري الممتاز ".

في سياق متصل :"يتقابل منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب النيجر، على استاد مدينة طنجة الدولي، في المواجهة المرتقبة التى تجمع المنتخبين بافتتاح لقاءات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا".

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام النيجر ببطولة أمم أفريقيا

ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره النيجر يوم الأحد المقبل 25 يونيو الجاري في تمام السادسة مساء بتوقيت المغرب، الثامنة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي أمام النيجر

وتذاع مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره النيجر، في المباراة التى تجمع المنتخبين بمستهل مشوار بطولة الأمم الأفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، بشكل حصري.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الكونغو بملعب مولاي رشيدي بمدينة الرباط في آخر تجربة للفريقين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بدأ المنتخب الأوليمبي المباراة بتشكيل ضم: حمزة علاء فى حراسة المرمى .. ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد ومحمد أشرف فى خط الظهر وأحمد كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر فى خط الوسط وأحمد قطة ومصطفي ميسي تحت رأس الحربة اسامة فيصل.