أحمد نجيب يحرز فضية بطولة ايطاليا الدولية للباراكانوي

ياسر رشاد - القاهرة - توج النقيب أحمد نجيب لاعب منتخبنا الوطني للباراكانوي بالميدالية الفضية لبطولة إيطاليا الدولية للباراكانوي والاسبرنت والتي استضافتها مدينة اورونزوا الإيطالية ، بمشاركة 9 دول .



وأكد أحمد نجيب أن المشاركة في بطولة إيطاليا الدولية جاءت ضمن الاستعدادات والتحضير لبطولةالعالم بألمانيا أولى محطات التأهيل لباراليمبياد باريس، والتي سوف تقام منافساتها خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ اغسطس القادم .

وتابع نجيب و عقب انتهاء بطولة المانيا سوف انتقل من المانيا لفرنسا مباشرة للمشاركة ببطولة كأس العالم والمقرر أن تقام في الفترة من ٣٠ اغسطس إلى الاول من سبتمبر .



سوف أدخل بمعسكر هناك حتى يوم 8 أكتوبر القادم ، قبل السفر لفرنسا للمشاركة في كأس العالم بنفس المجري المائي الذي سوف يشهد إقامة منافسات اللعبة بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 .

أحمد نجيب أول مصرى يشارك في معسكر الموهوبين وكأس العالم للباراكانوى



يذكر أن وجه الاتحاد الدولى للكانوى والكياك دعوة رسمية إلى أول لاعب باراكانوى مصرى(إعاقة حركية) أحمد محمد نجيب للانتظام فى معسكر الموهوبين للعبة المقرر إقامتها بالمجر لعام 2019.

وعقب انتهاء المعسكر يشارك بطلنا المصرى أحمد محمد نجيب فى بطولة كأس العالم للباراكانوى المرحلة الأولى فى بولندا مع نجوم اللعبة من كل أنحاء العالم .

ويقام المعسكر الدولى وبطولة كأس العالم خلال الفترة من 12 إلى 27 مايو من عام 2019حيث يسافر نجيب أولا إلى المجر ومنها بعد ذلك إلى بولندا.

وكان اتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى قد قام فى شهر فبراير 2019ببدء نشاط الباراكانوى لأول مرة فى مصر بعد مخاطبة الاتحاد الدولى للعبة وتم تشكيل لجنةبرئاسة الدكتور محمد الداوودى .



وأكد المستشار محمد السكرى أن الاتحاد أدخل نشاط الباراكانوى ضمن أنشطته باعتبار ذلك حق لأصحاب الهمم طالما يملكون القدرة على ممارسة الرياضة .

أضاف قائلًا إن مصر سيكون لها أبطال عالميون فى الباراكانوى واللاعب أحمد نجيب سيكون أحد هؤلاء دون شك لما يملكونه من إصرار وعزيمة غير عادية وسيتم توفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة ليتميزوا فى الباراكانوى لرفع اسم وعلم مصر فى مختلف المحافل الدولية والعالمية .



توج النقيب أحمد نجيب لاعب منتخبنا الوطني للباراكانوي بالميدالية الفضية لبطولة إيطاليا الدولية للباراكانوي والاسبرنت والتي استضافتها مدينة اورونزوا الإيطالية ، بمشاركة 9 دول .



وأكد أحمد نجيب أن المشاركة في بطولة إيطاليا الدولية جاءت ضمن الاستعدادات والتحضير لبطولةالعالم بألمانيا أولى محطات التأهيل لباراليمبياد باريس، والتي سوف تقام منافساتها خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ اغسطس القادم .

وتابع نجيب و عقب انتهاء بطولة المانيا سوف انتقل من المانيا لفرنسا مباشرة للمشاركة ببطولة كأس العالم والمقرر أن تقام في الفترة من ٣٠ اغسطس إلى الاول من سبتمبر



سوف أدخل بمعسكر هناك حتى يوم 8 أكتوبر القادم ، قبل السفر لفرنسا للمشاركة في كأس العالم بنفس المجري المائي الذي سوف يشهد إقامة منافسات اللعبة بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 .