منتخب مصر لليد يفوز علي السعودية في كأس العالم للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر لليد الفوز علي نظيره السعودية، في المباراة التي جمعت بينهما مساءاليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للشباب تحت 21 سنة.

وفاز شباب منتخب مصر على منتخب السعودية بنتيجة 42-34، بعد أداء قوي من الفريقين.

وافتتح منتخب مصر مبارياته بالبطولة أمس بقالفوز على كوبا في المباراة الافتتاحية 45/28.

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب لـ كرة اليد كلا من:

حراس المرمى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي.

الجناح الأيسر: إسلام راضي – آدم البشري.

الظهير الأيسر: هشام صلاح - مروان حاتم.

صناع اللعب: عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح.

الجناح الأيمن: محمد رفاعي – ياسين عبد المنعم.

الظهير الأيمن: مهاب سعيد - أحمد حسام.

الدائرة: عمر شريف - محمد طارق – محمود عبد العزيز جدو.

مجموعة مصر بكأس العالم للشباب

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة مع كلا من كوبا والسعودية واليونان.

يذكر أن توج منتخب مصر لكرة اليد للشباب بكأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الجزائر بنتيجة .

فرض لاعبو منتخب مصر سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بداية المباراة، وفي أول 7 دقائق تقدم منتخب مصر بخمسة أهداف، وفي الدقيقة التاسعة سجل منتخب مصر الهدف التاسع، وتمكن منتخب الجزائر من تسجيل أول أهدافه بعد مرور 10 دقائق، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 16-6.

ووسع منتخب مصر الفارق في الشوط الثاني، حيث وصل الفارق إلى 20 هدفا قبل 5 دقائق من نهاية المباراة ووصل إلى 30-10 لصالح منتخب مصر، وأنهى منتخب شباب اليد المباراة بالفوز بنتيجة .

واحتفل لاعبو منتخب الشباب باللقب الأفريقي عقب انطلاق صافرة النهاية، واحتفل الأبطال مع الجهاز الفني الذي يقوده صابر حسين مديرا فنيا.

قائمة أبطال منتخب مصر



يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - آدم البشرى -هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - أحمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.



تضم بعثة منتخب مصر:



عاصم السعدني عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة - أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية - صابر حسين مديرا فنيا - عمرو خليفة مدرب عام - وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى - محمد درنكي مدير إداري - الدكتور ماجد مدحت طبيب - المهندس محمد إمام محلل الأداء الفني.