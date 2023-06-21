عائق يمنع فينالدوم من الانتقال للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان الحالي يتردد أسمه على الأندية السعودية في الوقت الحالي خلال فترة الميركاتو الصيفي .

تسعي الأندية السعودية في الوقت الحالي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي التعاقد مع العديد من النجوم الأندية الأوروبية لاستقطابهم في بطولة الدوري بهدف جعل الدوري السعودي من أفضل 10 دوريات العالم .



تردد تقارير صحفية خلال الوقت الحالي ، على استهداف جورجينيو فينالدوم للانتقال في السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية ".

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان الهولندي طالب براتب كبير يزيد عن راتبه الحالي في باريس سان جيرمان والبالغ 8.5 مليون جنيه إسترليني فهذا يعيق انتقاله للدوري السعودي للموسم الجديد .



بدأت الأندية السعودية خلال هذة السنه التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر، بجانب التعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي لصالح الاتحاد السعودية

ويمتلك الهولندي العديد من الخيارات من العروض المقدمة للدوري الهولندي و بعض الأندية السعودية ، ويرغب فينالدوم الانتقال للدوري السعودي لخوض تجربة جديدة في الموسم الجديد.



لويس إنريكي

في سياق مٌتصل، اقترب المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني الكروي لويس إنريكي من تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت تقارير صحافية في الساعات الأخيرة عن اقتراب إنريكي من القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان.

وتم استبعاد الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، كمرشح لخلافة الفرنسي كريستوف جالتييه في تدريب النادي الفائز ببطولة الدوري الفرنسي.

ولم يتم التأكيد من استبعاد رحيل جالتييه عن باريس سان جيرمان .

وأحرزت المفاوضات مع الإسباني إنريكي "53 عاما" تقدما كبيرا في تلك الأثناء ومن الممكن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الأسبوع المقبل.

كان آخر عمل تولاه المدير الفني السابق لنادي برشلونة هو تدريب المنتخب الإسباني خلال نهائيات بطولة كأس العالم السابقة "مونديال قطر 2022".

ويتردد أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي سوف يوقع عقدا لمدة عامين مع إنريكي.

كانت قائمة المدربين المرشحين لتدريب سان جيرمان الفرنسي تضم أيضا الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن والإيطالي تياجو موتا.