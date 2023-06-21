عمر الفولى يحصد جائزة أفضل لاعب بمواجهة مصر والسعودية لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - حصل لاعب منتخبنا عمر الفولى على جائزة افضل لاعب فى المباراة التي جمعت منتخبي مصر مع السعودية اليوم فى ثانى جولات المجموعة الثامنة ببطولة العالم فى نسختها ال24 للشباب لكرة اليد و التى تقام بتنظيم مشترك بين المانيا و اليونان خلال الفترة من 19 يونيو الى 3 يوليو 2023.

وفاز شباب منتخب مصر على منتخب السعودية بنتيجة 42-34، بعد أداء قوي من الفريقين، وافتتح منتخب مصر مبارياته بالبطولة أمس بقالفوز على كوبا في المباراة الافتتاحية 45/28.

تضم قائمة منتخب مصر للشباب لـ كرة اليد كلا من:

حراس المرمى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي.

الجناح الأيسر: إسلام راضي – آدم البشري.

الظهير الأيسر: هشام صلاح - مروان حاتم.

صناع اللعب: عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح.

الجناح الأيمن: محمد رفاعي – ياسين عبد المنعم.

الظهير الأيمن: مهاب سعيد - أحمد حسام.

الدائرة: عمر شريف - محمد طارق – محمود عبد العزيز جدو.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة مع كلا من كوبا والسعودية واليونان.

يذكر أن توج منتخب مصر لكرة اليد للشباب بكأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الجزائر بنتيجة .

فرض لاعبو منتخب مصر سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بداية المباراة، وفي أول 7 دقائق تقدم منتخب مصر بخمسة أهداف، وفي الدقيقة التاسعة سجل منتخب مصر الهدف التاسع، وتمكن منتخب الجزائر من تسجيل أول أهدافه بعد مرور 10 دقائق، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 16-6.

يذكر أن توج منتخب مصر لكرة اليد للشباب بكأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الجزائر بنتيجة .

وتشم بعثة مصر كل من: عاصم السعدني عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة - أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية - صابر حسين مديرا فنيا - عمرو خليفة مدرب عام - وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى - محمد درنكي مدير إداري - الدكتور ماجد مدحت طبيب - المهندس محمد إمام محلل الأداء الفني.