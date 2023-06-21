إدوارد ميندي يتوصل للإتفاق مع أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - ارتبط اسم السنغالي إدوارد ميندي بالانضمام للأهلي السعودية خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي في ظل دعم الفريق عند وصولة الفريق لدوري الأضواء مرة أخري .

كشف الصحفي البريطاني الموثق بالسوق الانتقالات العالمية بسكاي سبورت ، تفاصيل صفقة إدوارد ميندي لأهلي جدة السعودي .

ونشر فابريزيو رومانو عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا :" فهم توصل تشيلسي إلى اتفاق شفهي كامل مع الأهلي السعودي لبيع إدوارد ميندي".

وافق مندي على الشروط الشخصية مع الأهلي في صفقة مدتها ثلاث سنوات ، كما كشف الأسبوع الماضي.

يجب فحص العقود ، ثم توقيعها إذا سارت الأمور على النحو المخطط له.

تصريحات محمد الشناوي عن حقيقة العرض السعودي

في سياق متصل أكد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن نادي النصر السعودي تفاوض معه لضمه مرتين الأولى في بداية الموسم والثانية في شهر يناير الماضي.

وقال محمد الشناوي عبر قناة أبوظبي الرياضية إنه تلقى العرض الأخير قبل لقاء الزمالك بـ 4 أيام في الدوري المصري.

وأوضح: «إدارة النصر كانت متعجلة في إتمام الصفقة لأن الفريق كان مرتبطًا بمباراة ضد الاتحاد في كأس الملك يوم 26 يناير الماضي».

وأضاف: «أنا مرتبط بالأهلي ليس فقط بالعقود لكنني أحد أبنائه، ولن أرحل إلا من الباب الكبير بموافقة الإدارة». .

وواصل: «الاحتراف فكرة طبيعية لأي لاعب، والأهلي يضم حراس مرمى كبار مثل على لطفي ومصطفى شوبير، لكن كما قلت الرحيل قرار تحدده الإدارة، ووفقا لمصلحة الفريق».

وأكد أنه لن ينسى فضل النادي الأهلي الذي صنع اسمه وشهرته ونجوميته، مردفا: «سبق أن فضلت العودة للأهلي على الانتقال للدوري البرتغالي في صيف 2016».

وأهدر الأهلي المصري على حارسه محمد الشناوي فرصة مزاملة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وكان محمد الشناوي تلقى عرضا من جانب النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وهو نفس الميركاتو الذي انتقل فيه رونالدو إلى "العالمي" بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

ورغم ذلك، رفض الأهلي التفريط في خدمات محمد الشناوي، خاصةً أنه الحارس الأساسي للمارد الأحمر وكان الجهاز الفني يعول عليه لمواصلة المنافسة على الألقاب، وأبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا الذي تمكن الأهلي بالفعل من اقتناصه للمرة الـ11 في تاريخه.