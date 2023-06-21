شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رؤوف يترقب دور الرجل الأول بعد معايشة مع فياريال الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد رؤوف، لاعب الأهلى ومنتخب مصر سابقا، علي معايشة مع فريق فياريال الاسباني وخاض لاعب الأهلى سابقا فترة معايشة وورش عمل مع مدارس الكرة الاسبانية ، لثقل موهبته التدريبية.

ويؤكد رؤوف أنه يسير بشكل منظم في الحصول على الرخصة التدريبية المعتمدة مع الدراسات المهمة لعمله؛ لأنه يرى المهارات والخبرات لا بد أن يصقلها بالدراسات والعلم، وعندما وجد فرصة الحصول على معايشة مع فيا ريال الاسباني تحرك علي الفور والذى يراه منظومة احترافية.

ويحسم أحمد رؤوف وجهته التدريبية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية القسم الثاني والثالث لتولي القيادة الفنية لهم بداية من منافسات الموسم القادم.

ويخطط أحمد رؤوف للعمل مديرا فنيا خلال الفترة القادمة، بعد الحصول على خبرات كافية، من خلال العمل مدربا عاما مع محمد يوسف خلال توليه القيادة الفنية لنادي طلائع الجيش ، كما عمل سنوات طويلة بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي