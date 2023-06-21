شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات دبلومة التدريب الأفريقية D5 D6 بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الأربعاء، الامتحانات العملي والشفوي والتحريري للمدربين الـ60 المشاركين في دبلومة التدريب الأفريقية D5 D6 بالمدينة الشبابية بأبوقير، بحضور الدكتور جمال محمد علي والحاج عامر حسين وحسن اسماعيل وهشام حمدون واحمد راشد.

والتقي عامر حسين والدكتور جمال محمد علي بالإداريين الذين يحضرون دوره الاداريين D1 والقي الدكتور جمال محمد علي محاضرة بعنوان مهام وواجبات الاداري قبل واثناء وبعد الموسم الرياضي وقبل واثناء وبعد كل مباراة.

واكد عامر حسين علي أهمية إعداد الإداريين بالتوازي مع اعداد المدربين للدور الكبير والرئيسي الذي يقع علي الإداريين.

وقام الدكتور جمال محمد على بوضع محتوي علمى لرخص الإداريين A، B ،C ،D متضمنة عدد الأيام والساعات والمحتوي العلمي.

وتستمر الدورة D لمدة ثمانية أيام بعدد 64 ساعة يعقبها امتحان تحريري وآخر شفوي وتقديم مشروع إداري.

ويشرف على الدورة المدير التنفيذي لفرع الاسكندرية حسن إسماعيل.