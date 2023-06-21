شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يغادر إلى طنجة استعدادا لمواجهة النيجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ظهر اليوم الرباط متجهة إلى مدينة طنجة المقرر أن تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة التى تضم معهم: مالى والنيجر والجابون فى كأس الأمم الأفريقية التى تجري بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

استقلت بعثة المنتخب الأولمبي القطار السريع من الرباط إلى طنجة فيما تم ارسال الأمتعة والحقائب بالاتوبيس ، واستغرقت رحلة القطار ساعة والربع ساعة ، مما وفر نحو ثلاث ساعات كانت البعثة ستستغرقها لو استقلت الاتوبيس.

اختتم المنتخب الأولمبي معسكره أمس بلقاء ودى مع الكونغو برازافيل انتهى بالتعادل السلبي فى آخر بروفة للمنتخبين قبل بدء منافسات البطولة.

ويستعد المنتخب الأولمبي للقاء النيجر فى أولى مبارياته يوم الأحد المقبل بمدينة طنجة ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الاول إلي الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل.



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