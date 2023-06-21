شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يتسلح بـ 20 لاعبا لموقعة بيراميدز فى دور الـ16لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إستقر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غدا بإستاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك عقب التدريب المسائي الذي أُقيم اليوم.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراس المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان

خط الدفاع : محمود علاء وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم والسيد سالم وهشام صلاح

خط الوسط : محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو.

خط الهجوم : إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي ومابولولو واوستن اموتو

ويغيب عن قائمة الفريق : عمرو خليل وفارس السيد وعبدالغني محمد وفوزي الحناوي وكازيتو وعموري وأحمد فهد وحمدين ومحمد الصالح

وكان محمد مصيلحى رئيس النادى قد حضر التدريب امس واجرى جلسات تحفيزيه للاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز لاسعاد جماهير سيد البلد ووعد بصرف مكافات خاصه فى حال الفوز وتخطى عقبه بيراميدز