شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كوكو يعود إلى سيراميكا بعد نهاية إعاراته من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو نادى سيراميكا محمد كوكو حارس مرمى الفريق والمعار إلى نادى الإسماعيلى بعودته إلى الفريق نهاية الموسم، لحاجة الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان لخبراته، ومجهوداته في الموسم المقبل من الدورى الممتاز خصوصاً في ظل غموض موقف عامر عامر مع سيراميكا.

وتلقى محمد كوكو العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز ولكنه رفض اتخاذ قرار نهائي فيها دون الرجوع لإدارة ناديه خصوصاً أنها صاحبة القرار في تحديد مصيره،بعد ظهور الحارس بشكل جيد مع الدراويش.

يستعد فريق سيراميكا لمواجهة المقاولون غدا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكان فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قد فاز على حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على أحد الملاعب الفرعية في استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.