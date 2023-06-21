شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخسر أمام أسوان بهدف وتامر مصطفى يجرب بدلاء الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر إنبى أمام نظيره أسوان ودياً بهدف نظيف،فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 يونيو الجاري ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتتاز.

وجرب تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، العديد من اللاعبين البدلاء ووقف على جاهزيتهم فنياً وبدنياً للاستفادة منهم في الفترة المقبلة.

وكان إنبى خاض مباراتين وديتين أمام المصري بالسلوم،حيث خسر اللقاء الأول بنتيجة 3/2 وفاز في الثانى برباعية.

من ناحية اخرى يضع مسئولو نادى إنبى احتراف نجوم الفريق على رأس أولوياته فى الفترة المقبلة، حتى يكونوا هوية للنادى البترولى، وذلك بعد تألق أكثر من لاعب فى صفوف الفريق وخطفهم البساط من تحت أقدام نجوم كبار وعلى رأسهم محمد حمدى وأحمد نادر حواش.

ويرى مسئولو نادى إنبى أن الاحتراف أفضل لنجوم الفريق من العروض المحلية، حتى ولو كانت بضعف القيمة المالية حفاظاً على مستقبل هؤلاء اللاعبين وحتى يكونوا نواة مكملة لسياسة النادى البترولى في التعامل مع العروض.