شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس مشاركة برونو سافيو فى المباريات لتسويقه قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح فرصة المشاركة للبرازيلي برونو سافيو في مباريات فريقه القادمة، ورفع التجميد عن اللاعب خلال الفترة الماضية، من أجل تسويقه بشكل جيد قبل الميركاتو الصيفي.

ويرغب مسئولو الأهلي في تسويق برونو سافيو من خلال منحه فرصة المشاركة في المباريات ، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في عدم استمراره ورغبته في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلا منه في قائمة الأهلي.

ويحاول مسئولو الأهلي تسويق برونو سافيو قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية من أجل النجاح في تسويقه وتعويض المبلغ الذي تم دفعه للتعاقد مع اللاعب البرازيلي في بداية الموسم الحالي، كونه لا يشارك بصفة منتظمة مع الفريق الأحمر.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية قبل انطلاق المران، تحت إشراف طارق عبد العزيز وأحمد حمدي إخصائيي التأهيل قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الأمس.