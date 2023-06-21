شكرا لقرائتكم خبر عن منعم وياسر إبراهيم يقتربان من قيادة دفاع الاهلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالثنائى محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لاعبى الفريق فى خط الدفاع بمباراة حرس الحدود بالدورى، فى ظل الإصابة التى يعانى منها محمود متولى مدافع الفريق فى الكاحل.

يختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لخوض مباراته ضد حرس الحدود غدا الخميس، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى أول مباراة فى الدورى يخوضها الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الغد والأمور الخططية التى ينوى تنفيذها أمام الفريق العسكرى، من أجل تحقيق الهدف المنشود فى الخروج بالثلاث نقاط ومواصلة مشواره نحو استعادة صدارة الدورى ومن ثم حسم التتويج بالدرع الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

ويدخل الأهلى مباراة الحدود وهو يحتل المركز الثانى برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة، وحقق الأهلى الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 5 ولم يخسر أى مباراة، وسجل الأهلى 45 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات.