شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك التجربة الأفضل فى تاريخ أشرف بن شرقى الكروى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق والجزيرة الإماراتى الحالى، من أكثر اللاعبين الذين يربطون بعلاقة قوية مع القلعة البيضاء سواء على مستوى مسئولى النادى أو على الصعيد الجماهيرى نظرا للشعبة الجارفة التى حققها اللاعب المغربى خلال فترة تواجده مع الأبيض ورحيله بالتراضى بين الطرفين دون أى أزمات.

ويعد الزمالك التجربة الأفضل لأشرف بن شرقى على صعيد الاحتراف فى عالم كرة القدم، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى، الذى رصد رحلة اللاعب المغربى مع 6 أندية مختلفة.

أشرف بن شرقى مع الزمالك

لعب: 109 مباريات

سجل: 41 هدفا

صنع: 28 هدفا

أشرف بن شرقى مع المغرب الفاسي

لعب: 48 مباراة

سجل: 13 هدف

صنع: 5 أهداف

أشرف بن شرقى مع الوداد

لعب: 43 مباراة

سجل: 9 أهداف

صنع: 9 أهداف

أشرف بن شرقى مع الجزيرة الإماراتى

لعب: 33 مباراة

سجل: 9 أهداف

صنع: هدفا

أشرف بن شرقى مع نادى لانس الفرنسى

لعب: 26 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: هدفا

أشرف بن شرقى مع الهلال السعودى

لعب: 13 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: هدفين