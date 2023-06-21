موناكو يزاحم الاندية السعودي على ضم توماس بارتي

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت إدارة نادي موناكو الفرنسي في مفاوضات خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، للحصول على خدمات اللاعب الغاني توماس بارتي نجم وسط فريق أرسنال الانجليزي.

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انتقل توماس بارتي لناد أرسنال في عام 2020، وانتقل صاحب الـ (30 عاما) للجانرز قادمًا من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى 30 يونيو من عام 2025.

وكلاء توماس يعملون على رحيله

يعمل وكلاء توماس بارتي لاعب نادي أرسنال على إخراج اللاعب عن الجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويجهز الفريق الفرنسي عرضا للتعاقد مع النجم الغاني المطلوب أيضا في عدة أندية بالدوري السعودي للمحترفين.

شارك لاعب وسط نادي أرسنال في 40 مباراة مع "الجانرز" بمختلف المسابقات طوال الموسم الماضي، وتمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف.

مبلغ ضخم يقرب بارتي من الدوري السعودي

تستعد الأندية السعودية لدفع مبلغ مالي قدره 40 مليون يورو للتعاقد مع توماس بارتي، وذلك من اجل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.

توماس بارتي

موقف توماس بارتي من الانتقال لدوري روشن

أكد توماس بارتي أن خروجه من نادي أرسنال في يونيو الجاري هو الأمر الأقرب حدوثه، لكنه يفضل البقاء في أوروبا ويعتبر عرض نادي موناكو بمثابة "نجده" للاعب الذي لم يحصل على عرض من فريق أقوى داخل القارة.

يمتلك توماس بارتي أكثر من عرض من بينها عرض موناكو، وفريق النصر السعودي الذي يريد دعم منطقة وسط الميدان تحسبًا لرحيل لويس جوستافو في الفترة المقبلة.

يفكر توماس في العروض المقدمة له مؤخرًا، وجاء قرار رحيله عن أرسنال بشكل شبه نهائي، لكن المؤكد حتى الآن أنه لم يرد على العرض السعودي أو يحسم موقفه من الانتقال لنادي موناكو.

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