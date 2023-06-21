برشلونة يحصن جوندوجان بشرط جزائي ضخم

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إدارة نادي برشلونة شرطًا جزائيًا ضخمًا في عقد اللاعب الألماني الكاي جوندجان، لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي السابق والبلوجرانا الحالي.

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وقع الكاي جوندوجان على عقود الانتقال الرسمي لنادي برشلونة لمدة موسمين صالحة حتى 30 من شهر يونيو 2025، مع خيار التمديد لمدة موسم آخر.

وكان اللاعب الالماني صاحب الاصول التركية قد اجتاز الفحص الطبي ظهر اليوم الأربعاء في المانيا، والذي كان تمهيدًا للتوقيع الرسمي مساءً.

شرط جزائي كبير في عقد جوندوجان

ووضعت إدارة نادي برشلونة الاسباني شرط جزائي في عقد جوندجان مقابل 500 مليون يورو، والذي يمكن كسره من قبل أي فريق يرغب في الحصول على خدمات اللاعب قبل نهاية عقده مع البلوجرانا بشكل رسمي.

جوندوجان يعيد امجاد وسط برشلونة

يرى عدد من الجمهور والنقاد حول العالم أن صفقة جوندوجان بإمكانها أن تعيد امجاد وسط عملاق كتالونيا، والتي غابت منذ اعتزال تشافي هيرنانديز ورحيل اندريس انيستا وأخيرًا ليونيل ميسي.

الجمهور يهاجم ادارة برشلونة بعد صفقة جوندوجان

هاجم عدد من جمهور البلوجرانا ادارة الكتالوني برئاسة خوان لابورت بسبب التعاقد مع اللاعب الالماني صاحب الـ 32 عام ، والموافقة على رحيل بوسكيتس صاحب الـ 34 عام، لتكون من المفارقات الغريبة بالنسبة لهم.

الكاي جوندوجان

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رحيل اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية، والذي يعد أحد أبرز اللاعبين الذين دربهم الإسباني في مسيرته التدريبية، لكن رغبة اللعب لبرشلونة حسمت الأمر.

حقق جوندوجان الثلاثية التاريخية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي بجانب بطولة كأس الاتحاد.

وفي سياق أخر، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تغريم البرتغالي جوزيه مورينيوالمدير الفني لفريق روما، 50 ألف يورو وحظر النادي من بيع تذاكر لمشجعيه فى مباراة خارج الارض في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وإيقافه لـ 4 مباريات في مسابقات الأندية الأوروبية.

ويأتي ذلك على خلفية الأحداث التى شهدتها، مواجهة روما وإشبيلية الإسباني، فى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بتوجيه إهانات لحكم المباراة أنتونى تايلور وإشعال الألعاب النارية، ورمي الأشياء، وإحداث أضرار وإزعاج الجماهير.

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