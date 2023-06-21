الشباب يقترب من ضم نجم الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي من ضم نجم فريق الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لدعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل 2023-2024.

أقرأ ايضًا ..

انهى نادي الشباب الدوري السعودي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 56 نقطة، بعدما كان منافسًا على الصدارة في بداية الموسم، وهو ما يجعل الإدارة تسعى للتعاقد مع لاعبين أصحاب نفس طويل للمنافس.

الشباب يفاوض نجم الهلال

و دخلت إدارة نادي الشباب في مفاوضات خلال الساعات الاخيره مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي الهلال، لدعم هذا المركز بلاعب أخر بجوار ايفر بانيجا .

ينتهي عقد جوستافو كويلار مع نادي الهلال بنهاية موسم 2023\ 2024، ويستغل شيخ الأندية السعودية اقتراب نهاية عقد اللاعب للحديث معه حول تفاصيل الانتقال لليوث.

موقف الهلال من رحيل كويلار

يبلغ كويلار من العمر 30 عام، و تبحث إدارة الهلال عن عرض قوي للتعاقد مع اللاعب خاصة و أنها تريد الدعم بعناصر جديدة عقب خسارة لقبي الدوري ودوري أبطال آسيا.

كويلار يفاضل بين العروض

و يفاضل النجم الكولومبي جوستافو كويلار بين العروض المقدمه له و التي من بينها عرض نادي الشباب، بالإضافة إلى عدة عروض برازيلية، لكن عرض شيخ الأندية هو الأقوى من الناحية المادية أو النفسية.

و يرغب الشباب في التوقيع مع اللاعب لمدة موسمين، و تم عقد اجتماع بين اللاعب الكولومبي ومسؤولي الليوث بالأمس، وأبدى كويلار ترحيبه بالعرض، ويتبقى فقط الاتفاق على بنود العقد بين الطرفين.

موقف كويلار من العرض البرازيلي

يُفضل جوستافو كويلار البقاء في الدوري السعودي بالموسم المقبل، لذلك يتجه اللاعب للموافقة على عرض الشباب.

مسيرة كويلار مع نادي الهلال

انضم النجم الكولومبي جوستافو كويلار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في صيف عام 2019، و لعب مع أزرق الرياض 125 مباراة في جميع البطولات، و توج معه بالعديد من البطولات المحلية والقارية، كما تمكن من حصد فضية كأس العالم للأندية 2022.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الالكترونية اضغط هنا