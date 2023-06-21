الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - إختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق حرس الحدود غدًا.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مباراة الغد.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة مكثفة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، على ملعب الكلية الحربية، وذلك ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ويتقابل فريقا الأهلى ونظيره حرس الحدود فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وشهد مران الأهلي الجماعي بالأمس قد شهد انتظام الثلاثي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

بينما انتظم في مران اليوم الثلاثاء كل من حسين الشحات، ياسر إبراهيم، إلى مروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد هاني في المران بشكل طبيعي بعد أن منحهم كولر راحة سلبية من التدريبات مساء أمس الاثنين.

وأدى لاعبو الأحمر الدوليون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بتواجد كافة اللاعبين.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أول أمس الأحد على ملعب مختار التتش، استعدادًا لاستكمال مبارياته المحلية في بطولة الدوري، بملاقاة حرس الحدود الخميس القادم في لقاء مؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري.