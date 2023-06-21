جوندوجان يوقع عقود إنتقاله لبرشلونة والإعلان خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت إدارة نادي برشلونة في الحصول على توقيع اللاعب الألماني الكاي جوندوجان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الانجليزي، وذلك في الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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كان جوندوجات قد اجتاز الفحص الطبي اليوم الأربعاء في المانيا، وذلك تمهيدًا لتوقيع العقود الرسمي مساءً.

برشلونة يتعاقد مع جوندوجان

ووضع الكاي جوندوجان مساء اليوم الأربعاء، العقود الرسمية للانتقال لنادي برشلونة في صفقة انتقال حر بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي.

ينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية شهر يونيو الجاري، وقد لقد اكتملت الصفقة بالفعل قبل دقائق في انتظار الاعلان الرسمي من قبل البلوجرانا.

عقد جوندوجان مع برشلونة

وافق جوندوجان على التوقيع لمدة موسمين صالحة حتى 30 من شهر يونيو 2025، مع خيار التمديد لمدة موسم آخر.

جوندوجان لاعب برشلونة الجديد

جوندوجان يقود مانشستر سيتي لثلاثية تاريخيه

حقق قائد مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي بجانب بطولة كأس الاتحاد.

وأبدى بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنس،تمسكه باللاعب الألماني صاحب الأصول التركية لكن رغبة اللعب حسمت الأمر، بالانتقال لبرشلونة ورفض العروض المقدمة من الدوري السعودي.

صرح جوارديولا أنه يرغب في استمرار جوندوجان مع الفريق خلال الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعب يعد أحد أبرز اللاعبين الذين دربهم الإسباني في مسيرته التدريبية.

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