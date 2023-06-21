زوران يُعلن قائمة الإتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري عن قائمة فريقه الرسمية للمواجهة المرتقبة مساء غدٍ الخميس، والتي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر والتي يحتضنها إستاد الإسكندرية.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراس المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان

خط الدفاع : محمود علاء وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم والسيد سالم وهشام صلاح

خط الوسط : محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو.

خط الهجوم : إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي ومابولولو واوستن اموتو

ويغيب عن قائمة الفريق : عمرو خليل وفارس السيد وعبدالغني محمد وفوزي الحناوي وكازيتو وعموري وأحمد فهد وحمدين ومحمد الصالح

مصيلحي يرصد مكافات خاصة للاعبين للفوز على بيراميدز

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، صرف مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق حال الفوز على بيراميدز وتخطي عقة دور الـ16 من الكأس.

وعقد محمد مصيلحي، رئيس النادي، اجتماعًا مع الجهاز الفني، بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش، ولاعبي الفريق على هامش التدريبات أمس، وطالب فيه الجهاز الفني والاعبين بضرورة بذل قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير والوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس مصر، وناقش رئيس الاتحاد مع زوران آخر الاستعدادات لمواجهة بيراميدز وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وتحدث مصيلحي بشكل منفرد مع هشام صلاح، ظهير أيمن الفريق، بعد عودته من معسكر منتخب مصر بعد مشاركته في ودية جنوب السودان، وشدد رئيس الاتحاد بتطور مستوى اللاعب، وطالبه بالتركيز مع الاتحاد وتقديم أداء مميز في المرحلة القادمة.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس مصر

تنطلق مباراة بيراميدز والاتحاد في دور الستة عشر من كأس مصر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت2.

قائمة بيراميدز لمواجهة الإتحاد

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس