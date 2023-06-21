زد يزاحم الزمالك على ضم نجم الترسانة

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي زد في مفاوضات لضم لاعب نادي الترسانة في الدوري الممتاز ب، حيث يرغب الفريق في دعم صفوفه بعد الصعود للدوري الممتاز، ليزاحم نادي الزمالك على ضم اللاعب.

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يرغب نادي الزمالك في دعم مركز الظهير الأيسر تحسبًا لرحيل أحمد فتوح في الفترة المقبلة، كما يعمل على الدعم في تلك الجهة بسبب ابتعاد عبدالله جمعة عن المشاركة منذ فترة طويلة.

الزمالك وزد في مفاوضات مع لاعب الترسانة

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب يسري وحيد الظهير الأيسر لفريق نادي الترسانة، والذي تم الاستقرار عليه ضمن قائمة المطلوبين لتدعيم الجهة اليسري في القلعة البيضاء.

تسعى إدارة نادي زد لتكوين فريق مميز من اللاعبين اصحاب الخبرات ولاعبين شباب مميزين، لتكوين فريق قوي قادر على منافسة الأهلي والزمالك وأندية الدوري الممتاز لتحقيق البقاء بعد نهاية الموسم الأول.

الزمالك يفاوض ثنائي للجهة اليسري

يفاوض نادي الزمالك الظهير الأيسر لنادي الترسانة اللاعب يسري وحيد بالإضافة إلى اللاعب محم حمدي لاعب نادى انبى، والذي دخل ضمن اهتمامات القلعة الحمراء لإيجاد بديل مناسب لعلي معلول، الى جانب عدد اخر من اللاعبين.

موقف حمدي يسري من العروض المقدمه له

حتى الآن لم يحسم اللاعب موقفه النهائي من الرحيل عن الترسانة في الموسم المقبل، لكنه يرغب في اللعب بالدوري الممتاز، وسيوافق على عرض الفارس الأبيض إذا حصل عليه بشكل رسمي.

وفي سياق أخر، طلب عبد الله بن دسمال السويدي عضو مجلس إدارة فريق نادي الجزيرة الإماراتي من نادي الزمالك إحضار عرض رسمي لإدارة النادي إذا كانت ترغب في التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي.

وعلي أي نادي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب تقديم عرض رسمي، خاصة وأن اللاعب مازال يمتلك عرض مع النادي الاماراتي، لم ينته بعد.

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