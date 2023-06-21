شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستعيد كريم بامبو قبل مواجهة طلائع الجيش فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق البنك الأهلى جهود المهاجم كريم بامبو عقب الشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.

ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر فريق البنك الأهلى هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف.

ويستعد البنك الأهلى لمواجهة الطلائع، في المباراة المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

وتعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة.