شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفاوض المهاجم الليبى أنس الورفلى لضمه خلال الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي أسوان في مفاوضات جادة مع المهاجم الليبي أنس الورفلي لاعب فريق الأخضر الليبي، لضمه لصفوف تماسيح النيل في انتقالات الصيف، في ضوء حطة النادي لتدعيم صفوفه وتعويض اللاعبين المحتمل رحيلهم.

ويمثل أنس الورفلي خيارا هجوميا مميزا لفريق أسوان، حيث يمتلك خبرات متراكمة من اللعب لأندية النصر والتعاون والأخضر، حيث مثل الفريق الأخير الكرة اللليبية في بطولة الكونفدرالية الموسم المنقضي.

ويحتل الأخضر الليبي حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الليبي برصيد 26 نقطة، خلف المتصدر أهلي بني غازي صاحب الـ33 نقطة، والنصر صاحب الـ30 نقطة، والهلال صاحب الـ29 نقطة.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، وهو نفس الرصيد لعدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة.

‎ويبحث أيمن الرمادي عن تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي للوصول إلى النقطة 35 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء أسوان في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق.