شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: ملف الصفقات فى البنك الأهلي مؤجل لحين الاطمئنان على البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن طموحات الفريق في بطولة كأس مصر قبل مواجهة طلائع الجيش بعد غد الجمعة، هي الوصول إلى أبعد نقطة.

وقال نصار، في تصريحات إذاعية، إن هناك احتراما وتقديرا لفريق طلائع الجيش، الذي تحسنت نتائجه منذ تولى عبد الحميد بسيوني، قيادة الفريق العسكري، مؤكدًا أن الجميع جاهزون للمباراة بأستثناء كريم بامبو المهدد بالغياب بسبب الإصابة، وأسامة فيصل المتواجد مع المنتخب الأولمبي في المغرب.

وأضاف رئيس نادي البنك الأهلي أن ملف الصفقات مؤجل لحين الاطمئنان على بقاء الفريق في الدوري خاصة أن هناك صراع مازال محتدم بين سبع فرق للهروب من الهبوط.

وواصل نصار أن فريق البنك الأهلي تتبقي له ثلاث مباريات فاصلة في بطولة الدوري العام تبدا بمواجهة الأهلي ثم غزل المحلة ويختتم لقاءاته بمباراة فيوتشر حيث يأمل في حصد النقاط من اللقاءات الثلاثة، خاصة أن رصيده حاليا 35 نقطة.