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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 21 / 6 / 2023 شهدت العديد من الأخبار المهمة، ومنها الأهلى يدرس مشاركة برونو سافيو فى المباريات لتسويقه قبل الميركاتو الصيفى.

الأهلى يدرس مشاركة برونو سافيو فى المباريات لتسويقه قبل الميركاتو الصيفى