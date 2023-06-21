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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 21 / 6 / 2023 شهدت العديد من الأخبار المهمة، ومنها الأهلى يدرس مشاركة برونو سافيو فى المباريات لتسويقه قبل الميركاتو الصيفى.
الأهلى يدرس مشاركة برونو سافيو فى المباريات لتسويقه قبل الميركاتو الصيفى
استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح فرصة المشاركة للبرازيلي برونو سافيو في مباريات فريقه القادمة، ورفع التجميد عن اللاعب خلال الفترة الماضية، من أجل تسويقه بشكل جيد قبل الميركاتو الصيفي.
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