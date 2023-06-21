تمت والإعلان خلال ساعات.. جوندوجان إلى برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح نادي برشلونة في إتمام التعاقد مع إليكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي ولاعب وسط منتخب ألمانيا.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، إن برشلونة أتم التعاقد مع جوندوجان والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف رومانو أن جوندوجان وقع على عقود الانضمام إلى برشلونة لمدة موسمين، مع وجود خيار لتمديد موسم آخر.

وجاء توقيع النادي الكتالوني مع جوندوجان بعد وصول الموافقة على تسجيل اللاعب في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وتمكن جوندوجان من اجتياز الفحص الطبي في برشلونة في وقت سابق من الأربعاء.

وحصد جوندوجان مع فريق مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

وبدأ جوندوجان (32 عاما) مسيرته الكروية في نادي بوخوم الألماني، ومنه انتقل إلى نورنبرج ثم بوروسيا دورتموند ومنه إلى مانشستر سيتي في 2016.

وحقق جوندوجان مع مانشستر سيتي 13 لقبا بواقع 5 ألقاب دوري إنجليزي، وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرتين، وأخيرا لقب دوري أبطال أوروبا.