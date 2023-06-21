هدف الأهلي.. وكيل جاكسون موليكا يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضم اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف ويلي نجوما، وكيل أعمال جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي، موقف عرض نادي الزمالك لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن النادي التركي بنهاية الموسم الجاري.

وقال نجوما، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن نادي الزمالك "قدم عرضا لاستعارة جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف وكيل اللاعب الكنغولي أنه تم رفض العرض من جانب نادي بشكتاش التركي، رغم وجود رغبة من جانب مسؤولي الزمالك في ضم اللاعب.

وجاء تحرك القلعة البيضاء للتعاقد مع موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للفريق، في التعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم الخط الهجومي للفريق، بعد استقرار النادي على إعارة ناصر منسي الموسم المقبل، ورحيل سامسون أكينيولا نهاية الموسم.

يشار إلى أن النادي الأهلي يسعى للحصول على خدمات جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن اللاعب نال إعجاب مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية، وطلب ضمه من نادي بشكتاش في الميركاتو الشتوي، ولكن تم رفض العرض من جانب النادي التركي.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فاركو ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل.