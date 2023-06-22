شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز مطلوبة لتدعيم صفوف الأهلي بالميركاتو الصيفى وأبرز الأسماء المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مسئولو النادي الأهلي تدعيم 5 مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر، من أجل سد العجز في بعض المراكز بصفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، وبناء فريق قوي استعدادا للمشاركة في عدد كبير من البطولات في الموسم المقبل أهمها كأس العالم للأندية.

وأهم المراكز المطلوبة لتدعيم صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي هي رأس الحربة الصريح، والجناح الأيسر، والوسط الدفاع، والظهير الأيسر، وقلب الدفاع.

ويفكر الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، حيث يتحفظ على فكرة ضم مهاجمين محليين في الوقت الحالي، في ظل عدم وجود مهاجم سوبر يحقق الإضافة لهجوم الأهلي، وفيما يخص الجناح الأيسر فالأقرب أن يكون لاعب محلي في ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي، بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق الأحمر.

ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم مركز الجناح مثل عمر عبد الواحد لاعب فيوتشر ومحمد حمدي لاعب إنبي مع إمكانية عودة مصطفى البدري بعد انتهاء إعارته إلى فيوتشر، وقد يتم التعاقد مع جناح أجنبي تحت السن.

ومن ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم مركز الوسط الدفاعي الثلاثي محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر ومحمود حمادة لاعب فاركو وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، مع إمكانية عودة كريم نيدفيد المعار إلى فيوتشر وعمار حمدي المعار على الاتحاد السكندري.

ومن بين الأسماء المرشحة لتدعيم الجبهة اليسرى هي المغربي يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي، والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، والثاني هو محمد شكري لاعب سيراميكا.

ومن الأسماء المرشحة لتدعيم قلب الدفاع يوجد أكثر من اسم مثل عبد الله بكري لاعب فاركو، وأسامة جلال لاعب إنبي، ومحمود مرعي لاعب فيوتشر، وعمر فايد لاعب المقاولون العرب، وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا.