شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات السلة يفوز على الجزائر بالبطولة العربية فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب ناشئات السلة تحت 16 سنة الفوز على نظيره الجزائرى بنتيجة 73-27 فى ثالث مباريات البطولة العربية التى تقام بالمغرب.

ويشارك منتخب ناشئات السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من: إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى. وكان منتخب الناشئات التقى تونس وفاز عليهم أيضا بنتيجة 23/80.