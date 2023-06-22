شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمواجهة الأهلي وحرس الحدود بالدوري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لحنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما للأهلى وحرس الحدود بالدوري المصري غدا الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة 16 من المسابقة.

ويعاون أمين عمر كل من أحمد عبد الغني ورمضان هنداوي مساعدين، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكما لتقنية الفيديو، وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للظهور في بطولة الدوري بعد التتويج ببطولة أفريقيا، حيث يلتقي المارد الأحمر مع حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر.

الأهلي سجل آخر ظهور في بطولة الدوري قبل التتويج الأفريقي بمواجهة أمام سيراميكا يوم 29 مايو المؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري، وفاز فيها الأحمر بهدف نظيف قبل أن يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويحسم الأهلي اللقب لصالحه، ثم يعود لاستئناف منافساته في بطولة الدوري التي توقفت الأيام الماضية بسبب مباريات الأجندة الدولية.

ويدخل الأهلي مباراة الحرس وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعها من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 45 هدفاً وإهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل، يدخل حرس الحدود المباراة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً.