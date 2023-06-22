أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 6 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها رابطة الأندية تخطر غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الزمالك.

رابطة الأندية تخطر غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الزمالك

أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة نادى غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من الساعة الثامنة و النصف مساء، ضمن مباريات الجولة الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي سوف تقام يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6 / 2023.

محاولات لتقريب وجهات النظر بين الأهلى وحسين الشحات لحسم تمديد التعاقد

شهدت الساعات القليلة الماضية محاولات لتقريب وجهات النظر بين مسئولى الأهلى وحسين الشحات صانع ألعاب الفريق من أجل إنهاء ملف تمديد التعاقد، وشهدت هذه المحاولات مرونة كبيرة من اللاعب الذى أبدى تمسكه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء رغم تلقيه عروضا مغرية فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

المنتخب الأولمبى يغادر إلى طنجة استعدادا لمواجهة النيجر.. صور

غادرت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ظهر اليوم الرباط متجهة إلى مدينة طنجة المقرر أن تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة التى تضم معهم: مالى والنيجر والجابون فى كأس الأمم الأفريقية التى تجري بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

منعم وياسر إبراهيم يقتربان من قيادة دفاع الاهلى أمام حرس الحدود