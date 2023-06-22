حقيقة إيقاف القيد عن النادي الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي عن حقيقة إيقاف القيد بسبب قضايا لعدد من اللاعبين.

وقال شيحة عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج الماتش: "من قام بنشر خبر منع القيد عليه إظهار خطاب الاتحاد الدولي، نور الزمان الزموري من ضمن طلباته إيقاف القيد لدى نادي الإسماعيلي".

وتابع: "هو نادي الإسماعيلي فاضي ويستحمل إلي بيحصل ده؟. استنوا نجيب 4 نقاط بس وبعدين ولعوا في بعض".

أضاف: "أول خطاب يصل إلى نادي الإسماعيلي هو ما تم نشره محامي اللاعب التونسي يطلب إيقاف القيد الإسماعيلي أو تسديد المستحقات خلال 45 يوما.

وأكمل: " لست قانونيا، وكل ما أعرفه أن كل الأمر أن محامي اللاعب التونسي طلب إيقاف القيد ليس إلا ".

هدفنا الأول هو البقاء في الدوري:

وأكد: "التخوف من إيقاف القيد؟ الموسم الحالي والبقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم هو الأهم، حسبي الله ونعم الوكيل في من فعل ذلك في الإسماعيلي وأبرم صفقات بمبالغ مالية كبرى وبصفقات ليست مفيدة للفريق أزمات في الفيفا من العديد من اللاعبين السابقين وجاريدو".

وأوضح: "فراس شواط رفض الحصول على مستحقاته بالجنيه المصري، واللاعب حصل على 110 الف دولار وباقي له 170 الف دولار".

وأتم: "جاريدو له 64 ألف دولار، نعمل في هذه الملفات بكل اهتمام لحلها".