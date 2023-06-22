طاهر أبو زيد يتعرض لحملة ممنهجة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن عطا الله المحامي بالنقض أن الأحكام الصادرة ضد طاهر أبو زيد نجم الأهلي والكرة المصرية السابق جاءت بصفته رئيس مجلس إدارة احدى شركات المقاولات، مشيرًا إلى أنه اعتاد على هذه الحملة سنويًا.

وقال عطا الله في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنا في السابق نرفض إصدار بيان لتوضيح الأمور، لكن في هذه المرة أصر طاهر أبو زيد على توضيح بعض الحقائق، لوسائل الإعلام".

وأضاف: "كان هناك تعاملات كثيرة للشركة، وفوجئت بوجود صور الشيكات متداولة، رغم أنها موجودة في خزينة المدير المالي للشركة، وارقام القضايا غير دقيقة وقمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الأشخاص".

وواصل: "فوجئنا بصدور أحكام قضائية، بسبب تقديم شكاوى بصور الشيكات ورغم حصول الشاكي على أمواله، لكن نفاجئ بصدور الأحكام، لأن من رفع القضية لم يسحب البلاغ أو يتنازل عن القضية".

وأكمل: "هناك العديد من القضايا بسبب التعاملات، وبعض القضايا يتم فيها التصالح، ونتابع كل شئ بشكل يومي، ولذلك حرصنا على إصدار بيان لتوضيح الحقائق".

وأكد: "تم التصالح في بعض تلك القضايا والبعض الآخر منها مازال منظور أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي".

وأتم: "هناك أخبار مغلوطة ضد كابتن طاهر أبو زيد وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى هذه الاخبار المكذوبة".

قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

وضمت قائمة الاهلي لهذا اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم ، علي معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد القندوسي، محمد فخري، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ويتقابل فريقا الأهلى ونظيره حرس الحدود فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.