الزمالك يتفق مع سيف فاروق جعفر لتجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - توصلت إدارة نادي الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب سيف فاروق جعفر لتجديد عقده ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على قوام الفريق والدعم بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت تقارير اليوم عن توصل الإدارة لاتفاق مع اللاعب لتجديد العقد لمدة 4 مواسم قادمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام المقبلة بعد وضع "الرتوش" الأخيرة على العقد الجديد.

وتسعى إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لتجديد عقود اللاعبين المميزين بالفريق من أجل للحفاظ على قوام الفريق الأول، بالإضافة للتعاقد مع عدة صفقات مميزة لاستعادة قوة الفريق بعد رحيل عدد من النجوم البارزين على رأسهم إمام عاشور وطارق حامد.

6 لاعبين يفتقدهم الزمالك أمام فاركو

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستة لاعبين عن القائمة التي تستعد لمواجهة نظيره فاركو، والتي تجمع الطرفين ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، والمقرر لها على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن الزمالك أمام فاركو في كأس مصر اللاعب محمود حمدي الونش في مركز الدفاع بالإضافة إلى محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

كما يغيب عن القلعة البيضاء اللاعب يوسف أسامة نبيه عن مركز الهجوم لأسباب فنية، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني للأبيض استبعاده من المباريات بشكل نهائي حتى نهاية الموسم الحالي بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

في حين تكتمل غيابات الأبيض بـ حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر، وذلك بعدما انضم الثلاثي لقائمة منتخب مصر الأولمبي، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 23 يونيو 2023، على أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد فاركو في كأس مصر، من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.