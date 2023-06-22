ميدو يكشف مصير دوري المحترفين في الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يدرس الدعوة لعمومية طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم مسألة دوري المحترفين.

وأكد أحمد حسام ميدو عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "اجتماع العمومية الطارئة سيتضمن جدول أعماله بندا يتعلق بتعديل نظام المسابقة".

وأضاف: "سيكون الشرط الوحيد لإلغاء نظام دوري المحترفين والإبقاء على دوري القسم الثاني بنظام الثلاث مجموعات هو موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أي ما يقرب من 84 ناديا من إجمالي 125".

الزمالك يتفق مع سيف فاروق جعفر لتجديد عقده

توصلت إدارة نادي الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب سيف فاروق جعفر لتجديد عقده ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على قوام الفريق والدعم بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت تقارير اليوم عن توصل الإدارة لاتفاق مع اللاعب لتجديد العقد لمدة 4 مواسم قادمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام المقبلة بعد وضع "الرتوش" الأخيرة على العقد الجديد.

وتسعى إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لتجديد عقود اللاعبين المميزين بالفريق من أجل للحفاظ على قوام الفريق الأول، بالإضافة للتعاقد مع عدة صفقات مميزة لاستعادة قوة الفريق بعد رحيل عدد من النجوم البارزين على رأسهم إمام عاشور وطارق حامد.