نجم نيوكاسل السابق يُشيد بـ محمد صلاح ويتحدث عن مستقبله مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - يرى لي كلارك، نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي الأسبق، أن النجم الدولي المصري محمد صلاح سيكون قائد ليفربول المستقبلي.

وقال كلارك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " محمد صلاح هو قائد ليفربول القادم في المستقبل، فهناك نوعان لتكون قائد، هناك قائد يقود الفريق بطريقة تصرفاته، وبطريقة تحدثه مع فريقه، هو يساعدهم دائما و هو أيضا مساعد كبير للمدرب".

وتابع: "وهناك نوع آخر من القادة وهو الذي يقود الفريق بكونه قدوة للفريق وهذا هو محمد صلاح، إنه لاعب رائع والبعض يرى أنه يقوم بعمل أشياء رائعة في الملعب، ولديه كامل الاحترام من لاعبي ليفربول".

وأتم: "أعتقد أن صلاح سيصبح قائد فريق ليفربول في يوم من الأيام".

أرسنال يوافق على رحيل توماس بارتي

أبدت إدارة نادي أرسنال موافقة مبدئية على بيع عقد اللاعب توماس بارتي بعد تلقيها عددًا من العروض للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وعلى رأسها عرض الأهلي السعودي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية الشهيرة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي منفتحة لبيع اللاعب توماس بارتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن اللاعب ارتبط اسمه بعدد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات هذا الصيف وعلى رأسها نادي الأهلي السعودي الذي طلب التوقيع معه لدعم الفريق.

وتسعى إدارة أهلي جدة السعودي لدعم صفوف الفريق بقوة خلال الصيف الجاري ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق لاستعادة مكانته الطبيعية بين الأندية الكبار عقب الهبوط الموسم الماضي لدوري يلو والعودة لدوري المحترفين مرة أخرى بالموسم المقبل.

وكان الأهلي قد هبط لدوري يلو الدرجة الأولى السعودي قبل أن يتمكن من العودة لدوري المحترفين مرة أخرة تحت قيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.