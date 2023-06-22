رشوان: الحديث عن عودة قضية كهربا للتداول في الفيفا غير صحيح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المحامي محمد رشوان، أن هناك "هوجة" تصريحات في الإعلام خلال الفترة الماضية، والدليل ما تردد بشأن كهربا خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الأهلي ليس له علاقة بالقضية من الأساس، والفيفا والمحكمة الرياضية حسما القضية لصالح الزمالك منذ فترة طويلة.

وقال رشوان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الشق القانوني الوحيد في قضية كهربا سيكون بينه وبين ديبورتيفو ألافيش البرتغالي، والتزامه بجزء من الغرامة المالية، والتصريح الذي سمعته من محمد بيومي غريب للغاية".

وأضاف: "ما يقال عن شراء الأهلي لمحامي الزمالك (تشكيك في الذمم)، وسبق بيومي وأدلى بتصريحات عن قدرته على الفوز بقضية نادي القرن، كما أكد أن كهربا لن يلعب إلا حال دفع الأموال للزمالك، وهو ما ثبت عدم صحته في النهاية".

وأكد: "كل طرف يسير وفق الإجراءات القانونية، وحكم كهربا نهائي، والحديث عن عودة القضية للتداول في الفيفا غير صحيح".

شبانة: تصريحات بيومي بشأن شراء محامي الزمالك "غريبة"

من جانبه أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه من التصريحات التي أطلقها محمد بيومي، بشأن قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد بيومي ادعى أن الأهلي "اشترى" محامي الزمالك في الفيفا، مع أن قضية كهربا انتهت تمامًا وتم الحكم فيها بتغريم اللاعب لصالح الزمالك".

وأضاف: "حتى الآن، لدينا في وسائل الإعلام قدرة على مناقشة أمور انتهت وقضايا أغلقت، محامي اللاعب أعلن مخاطبة الفيفا للحصول على رقم حساب الزمالك من أجل تسديد الغرامة، وهو ما جعل النادي يقوم بعمل بروتوكول مع اتحاد الكرة من أجل استقبال أموال كهربا".

وواصل: "مستغرب جدا أيضا من الأحاديث التي ترددت حول ملف كهربا، كيف يخرج محمد بيومي ويدلي بهذه التصريحات مع أن القضية تم إغلاقها".

الزمالك يقدم شكوى جديدة ضد كهربا

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد أنه يرفض مقارنة ناديه بأي فريق أخر، في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم : "مجلس إدارة النادي محترم ومنتخب ويأخذ قراراته في الوقت المناسب".

وشدد على أن الزمالك سيتقدم بشكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي في الوقت المناسب كي يتم إيقاف اللاعب في الفترة المقبلة.