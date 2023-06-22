نور السيد: مستمر مع الجونة حتى لو تلقيت عروضا من أندية القمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نور السيد، لاعب نادي الجونة، أنه يهتم بالجانب البدني من أجل ضمان الاستمرارية في الملاعب مع وصوله لعمر الـ39.

وقال نور خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الحفاظ على الجانب البدني أمر صعب للغاية ويحتاج لمجهود شاق يوميا".

وأكمل: "مستمر مع نادي الجونة في الموسم القادم كلاعب ولم اتخذ قرار اعتزال كرة القدم".

وأضاف: "تلقيت عروضا من الممتاز ب بأرقاما خيالية ورفضتها لأنني عدت للجونة لأنه بيتي"، سأستمر مع الجونة حتى لو تلقيت عروضا من أندية القمة".

ميدو يكشف مصير دوري المحترفين في الموسم الجديد

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يدرس الدعوة لعمومية طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم مسألة دوري المحترفين.

وأكد أحمد حسام ميدو عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "اجتماع العمومية الطارئة سيتضمن جدول أعماله بندا يتعلق بتعديل نظام المسابقة".

وأضاف: "سيكون الشرط الوحيد لإلغاء نظام دوري المحترفين والإبقاء على دوري القسم الثاني بنظام الثلاث مجموعات هو موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أي ما يقرب من 84 ناديا من إجمالي 125".