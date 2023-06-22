كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الحدود عدة مفاجآت بغياب كلا من محمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا، حيث قرر المدير الفني منحهما فرصة أكبر للراحة بعد العودة من معسكر المنتخب الاول.

قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

وضمت قائمة الاهلي لهذا اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم ، علي معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد القندوسي، محمد فخري، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ويتقابل فريقا الأهلى ونظيره حرس الحدود فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وإختتم الأهلي إستعداداته لمواجهة حرس الحدود حيث اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مباراة الغد.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة مكثفة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

الاتفاق السعودي يقطع الطريق على الأهلي في صفقة لاعب الوداد

من ناحية أخرى قطع نادي الاتفاق السعودي الطريق على الأهلي المصري في صفقة النجم الدولي المغربي يحيى عطية الله، وذلك للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء أن نادي الاتفاق يُطالب اللاعب "يحيى عطية الله" الظهير الأيسر لنادي الوداد الرياضي بحسم موقفه من العرض الذي تقدم به النادي للتعاقد معه.

وتشهد الأيام الحالية صراعًا بين عدد من الأندية للتعاقد مع الظهور الأيسر عطية الله بعد المستوى الكبير الذي قدمه خلال الفترة الماضية، والمساهمة بدور كبير في وصول الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا.