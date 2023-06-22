شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد 9 لاعبين من مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأحمر، استقر على استبعاد 9 لاعبين من قائمة مباراة فريقه اليوم الخميس ضد حرس الحدود، المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأكد المصدر أن اللاعبين التسعة المستبعدين وهم، محمود كهربا، برونو سافيو، أيمن أشرف، محمود متولي، محمد الضاوي كريستو، شادي حسين، محمد هاني، رأفت خليل، أحمد نبيل كوكا.

وفضل كولر إراحة محمود كهربا ومحمد هاني بسبب ضغط المباريات، بينما جاء استبعاد كريستو بسبب عدم الجاهزية، وباقي اللاعبين لأسباب فنية وعدم الجاهزية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق حرس الحدود اليوم الخميس.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مباراة الغد.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة مكثفة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء الخميس، على ملعب الكلية الحربية، وذلك ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.