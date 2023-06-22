شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف حكما لبيراميدز والاتحاد وجمال لسيراميكا والمقاولون بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لحنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي كأس مصر اليوم الخميس فى انطلاقة دور الستة عشر من المسابقة. وأسندت اللجنة مباراة سيراميكا والمقاولون للحكم أحمد جمال، فيما يدير محمد يوسف مباراة الاتحاد وبيراميدز.

وتُستأنف مسابقة كأس مصر اليوم الخميس بمواجهتين مثيرتين في ثمن نهائي المسابقة، حيث يلتقى فريق الاتحاد السكندري بنظيره بيراميدز، بينما يلتقي سيراميكا مع المقاولون العرب.

في اللقاء الأول يواجه الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز، في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، والمقر اقامتها على استاد الإسكندرية.

في اللقاء الثاني، يلتقي فريق سيراميكا نظيره المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.