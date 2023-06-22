شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلاح: المشاركون ببطولة أفريقيا يشيدون بالتنظيم والمنافسة زادت بسبب التجنيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، أن تنظيم بطولة أفريقيا في مصر ناجح للغاية بشهادة الجميع.

وتستضيف مصر بطولة أفريقيا للسلاح خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وقال الحسيني في تصريحات تليفزيونية: "البطولة كتنظيم ناجحة جدًا وصالة حسن مصطفى كانت اختيار ممتاز، حيث إن الإقامة ممتازة للغاية وحظيت على استحسان الوفود حتى الآن ولا يوجد أي شكاوى تتعلق بذلك الأمر".

وأضاف: "على الصعيد الفني أرى أن المستوى المصري جيد جدًا، وكذلك في الدول الأخرى حيث ارتفع مستوى الدول الأفريقية بسبب التجنيس، فعلى سبيل المثال هناك لاعبة منتخب ألمانيا أليكساندرا ندولو صاحبة المركز الثاني ببطولة العالم العام الماضي تشارك هذا العام في أفريقيا باسم منتخب كينيا".

وواصل الحسيني: "قد نواجه هذه المشكلة -أي التجنيس- في الفترات القادمة لأن هناك العديد من اللاعبين أصبحوا يفضلون المشاركة باسم دول أفريقية، وهو ما يجعل المنافسة قوية وصعبة في البطولة القارية".

واستكمل: "على الرغم من ذلك فقد نجحنا في بداية البطولة بشكل قوي في أول يومين، ولكن البطولة لم تنته بعد، هناك منافسة شرسة بيننا وبين العديد من الدول الأفريقية".

وواصل: "البطولة الماضية تمكنا من حصد جميع الميداليات الذهبية باستثناء سلاح السيف، حققنا وقتها 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات ونطمح هذه البطولة الاستمرار في السيطرة".

وعن مشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية قال: "هذه البطولة تشهد مشاركة كبيرة لأول مرة بتواجد 21 دولة، وهذا بسبب أن البطولة تقام في مصر وهي أيضا إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس، لذلك تسعى العديد من الدول للتواجد لضمان التأهل للأولمبياد".

وعن إقامة البطولة في صالة حسن مصطفى قال: "دائما ما يكون هناك تنسيق بيننا وبين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل تغيير أماكن استضافة بطولات السلاح العالمية والقارية، وذلك من أجل تعريف الوفود بالعديد من الأماكن في مصر".