شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الخميس 22-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستأنف مسابقة كأس مصر اليوم الخميس بمواجهتين مثيرتين في ثمن نهائي المسابقة، حيث يلتقي فريق الاتحاد السكندري بنظيره بيراميدز، بينما يلتقي سيراميكا مع المقاولون العرب.

موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز

في اللقاء الأول يواجه الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز، في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، والمقر اقامتها على استاد الإسكندرية.

تأهل بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على فريق راية بهدفين دون رد في دور الـ32، بينما تأهل الاتحاد السكندري بعد الفوز على السكة الحديد بنفس النتيجة، ويدخل المباراة اليوم نادي الاتحاد وهو في المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما يدخل المباراة نادي بيراميدز وهو في المركز الأول برصيد 64 نقطة، من أصل 30 مباراة.

موعد مباراة سيراميكا والمقاولون

في اللقاء الثاني، يلتقي فريق سيراميكا نظيره المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تأهل المقاولون لهذه المرحلة من البطولة بالفوز على فريق الحمام المطروحي برباعية دون رد في دور الـ32 بينما وصل سيراميكا لهذه الدور بالفوز على دكرنس بخماسية دون رد.