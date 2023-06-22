شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: سيف جعفر وقع مع الزمالك عقدا لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن إدارة نادى الزمالك أنهت الاتفاق منذ قليل مع سيف جعفر على تجديد تعاقده مع الفريق والاستمرار مع الأبيض خلال المواسم الماضية.

وقال شوبير فى برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "حدث ما قلناه بالأمس، وقع سيف جعفر عقدا جديدا مع نادى الزمالك لمدة 4 مواسم مع ناديه.. مبروك".

من ناحية أخرى، حذر الكولومبى خوان كارولوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، اللاعبين من الانشغال بأحاديث العروض التى تثار فى منابر الإعلام و"السوشيال ميديا" من وقت الآخر من أجل الحفاظ على تركيزهم، خصوصاً أن الموسم لم ينتهِ، فضلاَ عن استمرار الفريق الأبيض فى بطولة كأس مصر التى يرغب فى حصدها لمصالحة الجماهير.

وطالب أوسوريو لاعبى الزمالك بالتركيز فى الفترة المقبلة خصوصاً أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام فاركو والمقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.