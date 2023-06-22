شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يوافق على انتقال حمدى فتحى للوكرة القطرى مقابل 3.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد شوبير أن إدارة النادى الأهلى اتفقت مع الوكرة القطرى على انتقال حمدى فتحى لاعب الفريق إلى الوكرة مقابل ما يقارب الـ 3.5 مليون دولار.

وقال شوبير فى برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، إن المفاجأة أن حمدى فتحى الأحد المقبل سيكون فى الدوحة للخضوع للكشف الطبى للانضمام للوكرة القطرى.

يذكر أن نسبة إعادة البيع المقررة لنادى إنبى تقضى بحصوله على 20% من قيمة الصفقة، مخصوما منها قيمة 30 مليون جنيه، التى تم دفعها من الأهلى لصالح إنبى عند شراء خدمات حمدى فتحى مطلع عام 2019، أى أنه حال إتمام الصفقة نظير 3.5 مليون دولار، سيتم خصم مليون دولار قيمة بيع اللاعب للأهلى من إنبي، على أن يتم تطبيق نسبة عائد البيع "20%" على مبلغ الـ2.5 مليون دولار المتبقية من عقد بيع اللاعب.

ويحق لنادى إنبى أيضا الحصول على 50% من قيمة نسبة عائد البيع المقررة للأهلى حال قيام نادى الوكرة ببيع حمدى فتحى لأى نادى فى المستقبل، وهى ما سيتم تحديدها عند الاتفاق على البنود الخاصة بعقد بيع اللاعب من الأهلى إلى الوكرة فى الميركاتو الصيفى الحالي.