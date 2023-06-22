شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى لكرة القدم منح اللاعبين راحة بعد ودية الكونغو برازافيل، قبل استئناف الاستعدادات الجادة للقاء النيجر المقرر له يوم الأحد المقبل فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقرر خوض اللاعبين الذين شاركوا فترات كبيرة فى ودية الكونغو برازافيل تدريبات استشفائية تحت قيادة الدكتور صلاح عاشور أخصائى العلاج الطبيعى، وهم: الحارس حمزة علاء وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف، وأحمد كوكا ومحمود صابر وميسى وقطة وأسامة فيصل ومحمد شحاتة، بينما قام باقى اللاعبين بخوض تدريبات فى الجيمانيزيوم.

وتابع ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بنفسه هذه التدريبات الاستشفائية والبدنية التى اختتمها اللاعبون بتدريبات ترويحية فى حمام السباحة، ثم المشى نحو 20 دقيقة فى الهواء الطلق على سواحل البحر رفقة د. ليوناردو مدرب الأحمال ود.قاسم قدرى أخصائى التأهيل، وتم عمل جلسات تدليك للاعبين قام بها محمد أحمد وأحمد شوقى.

وجاء قرار ميكالى بعد اجتماعه مع أفراد الجهاز الطبى بقيادة د. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبى لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ودية الكونغو، وبعد رحلة السفر من الرباط إلى مدينة طنجة.

ويتابع الكابتن محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب، كل كبيرة وصغيرة داخل المعسكر، ويطمئن بنفسه على أدق التفاصيل، كما بذل الجهاز الإدارى برئاسة محمود حرب مدير المنتخب وعمرو سلمان الإدارى مجهودات مكثفة فى التحضير للتدريبات الاستشفائية والترتيب لها.



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