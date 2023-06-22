شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة يصدر بيانا بعد اعتذار هنا جودة عن البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، بيانا رسميا ردا على عدم مشاركة هنا جودة لاعبة المنتخب القومى للناشئات فى بطولة أفريقيا بالمغرب خلال الفترة من 2 - 8 يوليو.

وجاء فى البيان: "بناء على ما تقدمت به السيدة رضوى عزب والدة اللاعبة هنا جودة باعتذار رسمى عن المشاركة فى بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات سالفة البيان ومرفق صورة من خطاب الاعتذار، وذلك لرغبة اللاعبة فى الاشتراك فى بطولة زغرب الدولية للسيدات والتى تتعارض مواعيدها مع بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات بالمغرب والمؤهلة لبطولة العالم للناشئات بسلوفينيا تحت 19 سنة فى نهاية العام الحالي، للعلم فإن اللاعبة المذكورة قد تأهلت فعليا لبطولة العالم لكونها المصنفة الثالثة على مستوى العالم دون احتياجها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات بالمغرب".

وأضاف البيان: "ولما كان الاتحاد المصرى لتنس الطاولة حريصا على مصلحة اللاعبة فيما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب القومى، الذى هو فوق كل اعتبار، فقد قرر الاتحاد قبول اعتذار اللاعبة هنا جودة، وذلك حتى يتسنى لها الارتقاء بتصنيفها الدولى، خاصة أن بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات سيكون التنافس فيها بإذن الله محسوما للفريق المصرى للناشئات".

وأكد البيان: "وكان لزاما على الاتحاد المصرى لتنس الطاولة أن يشيد بدعم وزارة الشباب والرياضة والتى لا تألوا جهدا عن توفير كل الدعم المادى والمعنوى للاعبى منتخب مصر بكافة المراحل العمرية، خاصة المتميزين منهم".

واختتم البيان: "ويؤكد الاتحاد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع اللاعبين واللاعبات بما يتناسب مع جهدهم المبذول لرفعة المنتخب الوطنى".