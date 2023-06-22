لماذا رحل المعلق التونسي رؤوف خليف عن «بي إن سبورتس»؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المعلق التونسي رؤوف خليف أسباب رحيله عن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء تؤكد رحيل رؤوف خليف عن شبكة قنوات "بي إن سبورت".

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أكد رؤوف خليف: "نعم رحلت عن شبكة بي إن سبورتس، بسبب الوصول إلى سن التقاعد في قطر".

وعن اعتزاله التعليق الرياضي، قال المعلق التونسي: "أنوي خوض تجربة جديدة الفترة المقبلة في مكان آخر، ولم يأتِ وقت اعتزالي بعد".

وعن احتمالية توليه مهمة التعليق على مباريات الدوري السعودي عبر قنوات "SSC" السعودية، قال "خليف" إنه لم يحسم وجهته بعد، مضيفاً: “كل ما هو قادم خير”.