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لماذا رحل المعلق التونسي رؤوف خليف عن «بي إن سبورتس»؟

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الشارقة - اميمة ياسر -   

كشف المعلق التونسي رؤوف خليف أسباب رحيله عن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء تؤكد رحيل رؤوف خليف عن شبكة قنوات "بي إن سبورت".

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أكد رؤوف خليف: "نعم رحلت عن شبكة بي إن سبورتس، بسبب الوصول إلى سن التقاعد في قطر".

وعن اعتزاله التعليق الرياضي، قال المعلق التونسي: "أنوي خوض تجربة جديدة الفترة المقبلة في مكان آخر، ولم يأتِ وقت اعتزالي بعد".

وعن احتمالية توليه مهمة التعليق على مباريات الدوري السعودي عبر قنوات "SSC" ، قال "خليف" إنه لم يحسم وجهته بعد، مضيفاً: “كل ما هو قادم خير”.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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