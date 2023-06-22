بعد أنباء توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عن خطوة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه إدارة القلعة البيضاء تعتزم التقدم بشكوى ضد النادي الأهلي أمام لجنة الانضباط، بعد الأنباء التي ترددت عن حصول الأهلي على توقيع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" مساء الأربعاء، إنه سينتظر إصدار النادي الأهلي بيان نفي للأنباء التي تحدثت عن تعاقده مع أحمد فتوح، ليضم هذا النفي إلى ملف شكوى أخرى سيتقدم بها النادي ضد أحد البرامج التليفزيونية التي تحدثت عن حصول الأهلي على توقيع ظهير الزمالك.

من ناحية أخرى أكد مرتضى منصور أن سبب تأخر نادي الزمالك في تحريك شكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي، بعد انتهاء مهلة سداد الغرامة المستحقة عليه للزمالك، هو الحجز على أرصدة حسابات نادي الزمالك البنكية.

وأوضح رئيس الزمالك أنه بعد التوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة على تلقي الزمالك أي تحويلات مالية على الحساب الخاص باتحاد الكرة؛ بادر النادي بتقديم شكوى جديدة ضد كهربا، حتى يتسنى للنادي الحصول على الغرامة المستحقة على اللاعب بمجرد تحويلها لحساب الجبلاية وتفادي الحجز عليها حال دخولها إلى حساب النادي المحجوز عليه لصالح ممدوح عباس.